Ústredný riadiaci orgán nemocníc by mal vzniknúť v októbri

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ústredný riadiaci orgán nemocníc by mal na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR vzniknúť v októbri. Vyplýva to z informácie o plnení míľnikov a cieľov plánu obnovy zaradených do piatej žiadosti o platbu, ktorú rezort predložil na stredajšie rokovanie vlády. Potrebné míľniky sú podľa neho splnené. Kabinet zobral materiál na vedomie.



"Zriadenie Ústredného riadiaceho orgánu nemocníc sa na organizačnej úrovni dosiahne prijatím nového organizačného poriadku Ministerstva zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. októbra 2024, ktorým vznikne nový organizačný útvar s názvom 'Sekcia centrálneho riadenia a koordinácie podriadených organizácií'," uviedol rezort. Zároveň podotkol, že 30. augusta predložil Národnej implementačnej a koordinačnej autorite konečné znenie súhrnného dokumentu, ktorým preukazuje splnenie predmetného míľnika.