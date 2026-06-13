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ÚSVRK: Na Kongres mladých Rómok a Rómov sa možno prihlásiť do 25. júna
Cieľom celoslovenského kongresu rómskej mládeže je vytvoriť národnú platformu pre mládež, ktorá má záujem aktívne sa zapájať do rozhodovacích procesov na lokálnej a národnej úrovni.
Autor TASR
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Bratislava 13. júna (TASR) - Záujemcovia o participáciu na tohtoročnom Kongrese mladých Rómok a Rómov sa stále môžu prihlásiť. Pôvodnú lehotu predĺžili do 25. júna. Informuje o tom Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ÚSVRK) na sociálnej sieti.
Priblížil, že prvé stretnutie prihlásených na kongres sa uskutoční v auguste, druhé v novembri, v oboch prípadoch to bude trojdňové podujatie s miestom konania v Košickom kraji.
Cieľom celoslovenského kongresu rómskej mládeže je vytvoriť národnú platformu pre mládež, ktorá má záujem aktívne sa zapájať do rozhodovacích procesov na lokálnej a národnej úrovni. „Teda poskytnúť mladým Rómkam a Rómom priestor na diskusiu, aby mohli vyjadriť svoje názory, diskutovať o aktuálnych témach, identifikovať problémy a navrhovať vlastné riešenia,“ spresnil ÚSVRK.
Kandidáti musia mať vek od 18 do 30 rokov, navštevovať strednú alebo vysokú školu, mali by sa zároveň zaoberať ľudskoprávnymi témami, prípadne pôsobiť v mimovládnej organizácii.
Výsledkom kongresových diskusií v jednotlivých prioritných oblastiach bude formulácia návrhov zmien verejných politík a ich následná prezentácia vo forme výstupov Kongresu mladých Rómok a Rómov 2026. „Tie budú následne sprístupnené verejnosti, médiám a verejným inštitúciám s cieľom presadiť návrhy do praxe,“ dodal úrad.
Priblížil, že prvé stretnutie prihlásených na kongres sa uskutoční v auguste, druhé v novembri, v oboch prípadoch to bude trojdňové podujatie s miestom konania v Košickom kraji.
Cieľom celoslovenského kongresu rómskej mládeže je vytvoriť národnú platformu pre mládež, ktorá má záujem aktívne sa zapájať do rozhodovacích procesov na lokálnej a národnej úrovni. „Teda poskytnúť mladým Rómkam a Rómom priestor na diskusiu, aby mohli vyjadriť svoje názory, diskutovať o aktuálnych témach, identifikovať problémy a navrhovať vlastné riešenia,“ spresnil ÚSVRK.
Kandidáti musia mať vek od 18 do 30 rokov, navštevovať strednú alebo vysokú školu, mali by sa zároveň zaoberať ľudskoprávnymi témami, prípadne pôsobiť v mimovládnej organizácii.
Výsledkom kongresových diskusií v jednotlivých prioritných oblastiach bude formulácia návrhov zmien verejných politík a ich následná prezentácia vo forme výstupov Kongresu mladých Rómok a Rómov 2026. „Tie budú následne sprístupnené verejnosti, médiám a verejným inštitúciám s cieľom presadiť návrhy do praxe,“ dodal úrad.