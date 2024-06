ÚSŽZ a pamätník slovenského vysťahovalectva podpísali memorandum

Bratislava 19. júna (TASR) - Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva podpísali v stredu memorandum o porozumení a spolupráci. Dohodli sa tak na koordinovanom postupe pri budovaní dôstojného pamätníka slovenským vysťahovalcom v Bratislave. Cieľom je udržiavať a rozvíjať národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí.



"Pamätník bude dôležitým symbolom budovania povedomia o osudoch Slovákov, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodli opustiť územie Slovenska a začať svoj život v cudzine. Zároveň by slúžil ako dôstojné miesto stretávania sa zahraničných Slovákov v Bratislave," konštatuje ÚSŽZ.



Takýmto miestom by mal byť najmä počas Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý si SR pripomína na deň štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda, teda 5. júla. V súčasnosti sa slávnostné ceremónie konajú v centre Sadu Janka Kráľa pri tzv. základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Ide o 4,5-tonový monument z červeného mramoru z Tardošského lomu ako dar Slovákov z Maďarska.



Na oslavách sa každoročne zúčastňujú predstavitelia štátnych inštitúcií aj neziskových organizácií venujúcich sa krajanskej problematike, Slováci z Dolnej zeme či potomkovia slovenských vysťahovalcov do zámoria. Rovnako tak reprezentanti autochtónnych komunít za hranicami Slovenska aj ďalší zástupcovia slovenských komunít z celého sveta vrátane tzv. novej diaspóry.