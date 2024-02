Kottrová: K slovenskému pôvodu sa v USA hlási 594.844 obyvateľov

Bratislava/San Francisco 2. februára (TASR) - K slovenskému pôvodu sa v USA hlási celkovo 594.844 obyvateľov. Žije tam 187.573 obyvateľov iba slovenského pôvodu a 407.271 slovenského a iného pôvodu. Sú usadení takmer vo všetkých štátoch USA. Pre TASR to uviedla Kristína Kottrová z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v súvislosti s pracovnou cestou prezidentky Zuzany Čaputovej v USA s tým, že ide o výsledky sčítania z roku 2020.



"Prevažná väčšina osôb, ktoré v súčasnosti deklarujú svoj slovenský pôvod, sa k nemu hlási na základe pôvodnej etnickej príslušnosti predkov, slovenských prisťahovalcov z konca 19. a začiatku 20. storočia," priblížila Kottrová. V posledných rokoch sa podľa nej zvyšuje počet Slovákov v štátoch Florida a Kalifornia. Najväčšia koncentrácia Slovákov je v Pittsburghu, Clevelande, Newarku, New Yorku, Buffale a Chicagu.



"V USA funguje obrovské množstvo tradičných slovenských komunít a organizácií, máme však aktívne aj nové združenia tvorené novou diaspórou - slovenskými profesionálmi pôsobiacimi v USA, napríklad Nadácia +421, Slovak Pro, Slovak Global," poukázala Kottrová. Doplnila, že americkí Slováci majú svoje farnosti, 16 slovenských škôl, folklórne súbory, noviny a časopisy, rozhlasové a televízne vysielanie. Aktívni sú podľa Kottrovej aj členovia slovakistického študijného programu na University of Pittsburgh. Mnohé z týchto spolkov podporuje aj SR prostredníctvom dotácií ÚSŽZ, tvrdí.



"Kľúčovou celonárodnou reprezentatívnou organizáciou je Slovenská liga v Amerike (SlvA) založená v roku 1907. Združuje päť fraternalistických organizácií so súhrnným počtom do 300.000 členov a mnohé nezávislé občianske a kultúrne spolky, napríklad Slovenskú záhradu na Floride, viaceré spoločnosti a spolky kultúrneho dedičstva a spoločenské kluby," uviedla Kottrová.



Vysvetlila, že cieľom založenia ligy bolo vytvorenie strešnej organizácie, ktorá by reprezentovala amerických Slovákov. SlvA má svojich približne 20 miestnych zborov v rôznych štátoch Ameriky. Má aj individuálnych členov.



"Mimoriadne aktívnymi sú Slovensko-americké kultúrne stredisko v New Yorku, nezisková organizácia Veselica Slovak Cultural Organization (Veselica), ktorá pôsobí vo forme folklórneho súboru Veselica a ľudová hudba Veselica od roku 1999 či česko-slovenský Slavic American Sokol, nezisková organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie v českom a slovenskom jazyku, folklóre, kultúre a atletike," priblížila Kottrová.