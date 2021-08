Návrh novely zákona o krajanoch bude pripravený do konca roka

Bratislava 25. augusta (TASR) – Návrh novely zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí by mal byť pripravený do konca roka. Po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom kabinet schválil bilančnú správu o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v roku 2020 a návrh štátnej politiky voči krajanom na rok 2022, to uviedol predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Ján Pilip.



„Na úrade zriaďujeme expertnú medzirezortnú skupinu, ktorá sa zaoberá návrhom zákona. Do konca roka by sme ho chceli mať pripravený tak, aby v prvom kvartáli 2022 prešiel legislatívnym procesom,“ povedal pre TASR.



Potvrdil, že novela sa bude zaoberať aj redefiníciou Slováka žijúceho v zahraničí, aby sa rešpektovali súčasné podmienky i nová slovenská diaspóra, ktorú v zahraničí vytvárajú ľudia, čo po roku 1989 odchádzajú za lepšími socio-ekonomickými podmienkami. Návrhy intenzívnejšej spolupráce s touto početnou krajanskou komunitou i možnosti využitia jej vzdelanostného a ekonomického potenciálu v rámci prípadnej reintegrácie na Slovensku budú súčasťou materiálu, ktorý bude navrhovať koncepciu štátnej politiky voči Slovákom v zahraničí na ďalšie päťročné obdobie.



„Členov vlády som informoval, že materiál, na ktorom pracujeme s expertmi i krajanmi, dostanú do konca roka na stôl,“ potvrdil Pilip.



Naznačil, že otvorenou otázkou v rámci novej koncepcie ostáva aj zvýšenie alokácie pre krajanské komunity a ich projekty.



„Spolu so zdrojmi úradu a zdrojmi ministerstva školstva, ktoré sú využívané na vzdelávanie, zachovanie slovenčiny i slovenských lektorov v zahraničí máme teraz k dispozícii približne sedem miliónov eur,“ objasnil Pilip.



Pripomenul, že v programovom vyhlásení vlády sa spomína navýšenie na rovnakú čiastku, akú má k dispozícii kultúra národnostných menšín, teda osem miliónov eur. „Rokujeme o tom s ministerstvom financií, jednou z možností je poskytnúť ďalší milión rezortu kultúry a použiť ho na dlhodobo žiadané múzeum vysťahovalectva. Ešte je to však otvorená téma,“ pripustil Pilip.



Vláda v stredu schválila Správu za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore krajanom. Z dotačného systému ÚSŽZ v roku 2020 podporili 654 krajanských projektov z 29 štátov, prerozdelili medzi ne 1.901.258 eur. Úrad takisto vydal 1172 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, v prevažnej miere sa týka krajanov zo Srbska a Ukrajiny.



Materiál takisto uvádza návrh programu štátnej politiky ku krajanom na rok 2022. Predkladatelia konštatujú, že okrem pokračovania v osvedčených a rozbehnutých projektoch je potrebné sa zamerať na komunikáciu s novou slovenskou diaspórou v zahraničí, tvorenou tými, ktorí zamierili do zahraničia za lepšími ekonomickými spoločenskými podmienkami po roku 1989.



„Zásadnou úlohou pre rok 2022 bude vypracovanie nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí,“ upozorňuje ÚSŽZ.