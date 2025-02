Spustili prihlasovanie do ďalšieho ročníka Tvorivej školy žurnalistiky

Bratislava 18. februára (TASR) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) spustil prihlasovanie do ďalšieho ročníka Tvorivej školy žurnalistiky Ľudovíta Pomichala. Krajania žijúci v zahraničí sa môžu prihlásiť do 15. marca. V rámci projektu budú mať účastníci možnosť zdokonaliť sa v oblasti médií, publicistiky a žurnalistiky pod vedením skúsených odborníkov. TASR o tom informoval ÚSŽZ.



Projekt je určený pre krajanov, ktorí už majú skúsenosti z médií a chcú sa ďalej rozvíjať v žurnalistike a tvorbe obsahu, ale aj pre začínajúcich žurnalistov, reportérov a moderátorov, ktorí pracujú v krajanských médiách.



Tvorivá škola žurnalistiky bude prebiehať v dvoch fázach. V prvom polroku prostredníctvom online stretnutí, ktoré budú otvorené širšiemu okruhu záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o základoch a trendoch v médiách. V októbri sa v Bratislave a Trnave uskutoční prezenčné stretnutie vo forme niekoľkodňového seminára. Účasť na ňom bude limitovaná pre desiatich krajanov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí.



"Na online stretnutia sa môže prihlásiť každý záujemca, ktorý má vzťah k žurnalistike a chce sa v nej rozvíjať. Na prezenčné stretnutie bude vykonaný výber na základe zaslaných podkladov," ozrejmil ÚSŽZ. O výbere rozhodne komisia pre médiá a informácie ÚSŽZ do konca mája.



Podujatie sa bude konať v spolupráci s Kreatívnym centrom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky a kreatívnym centrom STVR Arténa.