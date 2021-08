Škola žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií bude v Martine

Bratislava 27. augusta (TASR) - Tohtoročný, v poradí 18. ročník Tvorivej školy žurnalistiky pre redaktorov a spolupracovníkov slovenských médií v zahraničí sa uskutoční v dňoch 3. až 9. októbra v Martine. Informuje o tom Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) na svojej stránke.



"Je to jediné podujatie, ktoré ÚSŽZ pre krajanov v tomto roku organizuje na Slovensku," dodal Ľudovít Pomichal z úradu. Upozornil v tejto súvislosti i na riziko zrušenia edukačného podujatia v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie. Žiadosti uchádzačov o "žurškolu" prijíma ÚSŽZ do 15. septembra.



"Tretíkrát sa Tvorivá škola žurnalistiky uskutoční mimo Bratislavy," pripomenul Pomichal. "Zámerom ÚSŽZ je okrem odborného programu či priamej výmeny skúseností účastníkov v oblasti tvorby v krajanských médiách, aj oboznámenie sa so zaujímavými a tiež z aspektu žurnalistickej práce podnetnými regiónmi a mestami Slovenska," objasnil.