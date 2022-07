ÚSŽZ v roku 2021 podporil 722 krajanských projektov

Bratislava 6. júla (TASR) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) podporil v roku 2021 v rámci svojej dotačnej činnosti 722 krajanských aktivít v celkovej sume 4.737.073 eur. Vyplýva to zo Správy za rok 2021 o štátnej podpore vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, poskytnutej podpore a návrhu štátnej politiky voči krajanom na rok 2023. Dokument v stredu schválila vláda.



ÚSŽZ v materiáli konštatuje, že v roku 2021 pokračoval trend vysokého záujmu o finančnú podporu. "V riadnom kole bolo predložených 1096 žiadostí o dotáciu spolu v sume 8.699.660 eur a 158 žiadostí o mimoriadnu dotáciu s požadovanou sumou spolu 5.445.651 eur," informoval. Schválená podpora sa týkala najmä kultúrnych aktivít a vzdelávacích projektov, v menšej miere vydavateľskej činnosti a mediálnych aktivít.



Správa takisto informuje o vydávaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré krajanom zjednodušuje pobyt a prístup na slovenský pracovný trh. ÚSŽZ konštatuje, že v roku 2021 pokračovala v dôsledku pandemickej situácie tendencia zníženia počtu prijatých žiadostí o toto osvedčenie. "Úrad prijal 851 žiadostí o vydanie osvedčenia (1057 v roku 2020) a vydal 723 osvedčení. Z uvedeného počtu bolo najviac osvedčení vydaných žiadateľom - Slovákom zo Srbska (436) a z Ukrajiny (276)," konkretizoval ÚSŽZ. Doplnil, že v roku 2021 evidovali medzi zamestnanými v SR 3240 Slovákov žijúcich v zahraničí, drvivá väčšina bola zo Srbska a Ukrajiny.



Úrad v správe takisto uviedol, že v akademickom roku 2021/2022 prednášalo na univerzitách v 14 krajinách 21 lektorov slovenského jazyka a kultúry, na školách s vyučovacím jazykom slovenským pôsobilo 16 učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov. "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v predchádzajúcom akademickom roku takisto vládne štipendiá pre 58 krajanov na denné štúdium na slovenských verejných vysokých školách," doplnil ÚSŽZ.



V správe oznamuje, že v roku 2023 sa plánuje spustenie online výučby slovenského jazyka, ktorú bude realizovať Metodické centrum pre zahraničných Slovákov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. "V priebehu roku 2023 by sa mala vyhodnotiť jej efektívnosť a rozhodne sa o ďalšom postupe," informuje ÚSŽZ.



V prípade návrhov štátnej politiky vo vzťahu ku krajanským komunitám avizuje tiež úsilie o rozvoj vzťahov a spoluprácu s novou slovenskou diaspórou s cieľom využiť jej záujem a potenciál v prospech rozvoja SR. Novú slovenskú diaspóru tvoria krajania, ktorí odchádzali do zahraničia po roku 1989 najmä za lepšími socioekonomickými podmienkami. Na rozdiel od komunít, ktoré sa tvorili v dávnejšej minulosti, nová slovenská diaspóra sa neinštitucionalizuje vo forme oficiálnych spolkov a združení, skôr sa združuje prostredníctvom kontaktu na sociálnych sieťach.