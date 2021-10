ÚSŽZ: Výzva pre žiadosti o dotácie je otvorená do 30. novembra

Bratislava 11. októbra (TASR) – Slováci v zahraničí sa môžu uchádzať o dotácie na svoje aktivity na rok 2022. Výzva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) platí do 30. novembra, oblasťami podpory sú vzdelávanie, veda a výskum, kultúra, publikačná činnosť a médiá.



"Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí bude i naďalej podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí," uvádza úrad na svojom webe. Dodáva, že jeho prioritou ostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity.



Elektronická registrácia je možná najneskôr do konca 30. novembra, listinné žiadosti musia byť odoslané najneskôr deň po ukončení elektronickej registrácie.