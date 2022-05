ÚSŽZ: Novela zákona o Slovákoch v zahraničí právne potvrdzuje prax

Bratislava 31. mája (TASR) – Novela zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí právne ustanovuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) za koordinátora medzirezortnej štátnej politiky voči krajanským komunitám a zosúlaďuje tak legislatívu s praxou. ÚSŽZ to uviedol v súvislosti so schválením poslaneckého návrhu novely na májovej schôdzi Národnej rady SR. Zároveň zdôraznil, že otázku redefinície Slováka žijúceho v zahraničí, rešpektujúcu aktuálne zloženie krajanských komunít, bude riešiť až úplne nový zákon.



Kristína Kottrová z ÚSŽZ ďalej vysvetľuje, že schválená novela upravuje de iure faktický stav z praxe, keďže aj v predchádzajúcom období ÚSŽZ plnil funkciu koordinátora tvorby štátnej politiky voči Slovákom žijúcim v zahraničí. "Redefinícia Slováka žijúceho v zahraničí sa bude riešiť až v návrhu úplne nového zákona, ktorý predpokladá programové vyhlásenie vlády. Na tvorbe návrhu nového zákona už pracujeme," uviedla za úrad.



Úplne nový zákon má tiež podľa pôvodných plánov riešiť oblasť návratu kvalifikovaných krajanov a ich reintegráciu na Slovensku. "V súčasnosti bude mať otázky návratovej politiky a reintegrácie krajanov na Slovensku v gescii Úrad vlády SR v rámci plánu obnovy a odolnosti," vysvetlila Kottrová. "Táto problematika sa nastaví aj systémovo v rámci štátnej správy, a to na základe skúseností z tohto programu," dodala.