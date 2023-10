Utajený List do vetra v podaní M. Lasicu spojí slovenské rádiá

Bratislava 31. októbra (TASR) - List do vetra v podaní Milana Lasicu spojí v stredu 1. novembra o 9.00 h Rádio Slovensko, Rádio Devín a ostatné slovenské rádiá, ktoré spoločne premiérovo odvysielajú novú skladbu. Tá je súčasťou projektu Básnenie, za ktorým stojí Marek Kučera. "Na žiadosť pána Lasicu ho držali v utajení až do úplného dokončenia," TASR o tom informovala PR manažérka RTVS Ivana Zečevič.



Album Básnenie obsahuje 15 básní a z toho 11 naspieval Milan Lasica. Pilotná pieseň v sebe nesie odkaz pre blízkych, priateľov a všetkých, ktorí mali slovenského humoristu, dramatika, herca a speváka radi. Novinka je zhudobnením básne Miroslava Válka. Úvodné slová tohto diela znejú: "Píšem vám tento list do jesenného temna, aby ste neplakali do tichej noci pre mňa." Ako dodáva RTVS, skladba je tak nielen holdom Milanovi Lasicovi, ale aj poctou všetkým, ktorí nás opustili.