Útokmi hekerov sú ohrozené aj slovenské nemocnice, hovorí odborník

Každá organizácia by podľa neho mala mať spracovaný a každý rok aktualizovaný bezpečnostný projekt, ktorý identifikuje aktíva, hrozby, dosah a navrhne opatrenia na ich zníženie alebo odstránenie.

Bratislava 2. júla (TASR) - Hekeri zaútočili v týchto dňoch najmenej na deväť rumunských nemocníc s cieľom získať od nich peniaze. Podobné útoky môžu ochromiť aj slovenské nemocnice, tvrdí expert na kybernetickú bezpečnosť.



"Kybernetické útoky na kľúčové inštitúcie, akými sú aj nemocnice, sa dejú vo svete na dennej báze. Podobné útoky preto celkom logicky hrozia aj na Slovensku," uviedol odborník na kybernetickú bezpečnosť spoločnosti Aliter Technologies Tomáš Bartek. V posledných rokoch došlo k viacerým podobným útokom. Naposledy útočili hekeri týmto spôsobom vo Fakultnej nemocnici v Nitre, kde, takzvaný vydieračský softvér ransomware vyradil niekoľko počítačov. "Práve ransomware patrí spolu s krádežou a zneužitím dát k najväčším aktuálnym hrozbám v zdravotníctve," vysvetlil Bartek.



Nemocnice by podľa neho nemali podceňovať kybernetické hrozby, pretože hekeri dnes môžu z druhého konca sveta ľahko zaútočiť na celú sieť počítačov a ohroziť tak chod nemocnice. "Nemocnice by sa mali chrániť preventívne, existuje mnoho dostupných riešení, ktoré sú neporovnateľne lacnejšie v porovnaní s odstraňovaním škôd po hekeroch," tvrdí. "Netreba pritom zabúdať ani na edukáciu zamestnancov, či pravidelné zálohy zariadení, ktoré môžu uľahčiť obnovu napadnutých počítačov. Spolu s týmito opatreniami je potrebné tiež pravidelne aktualizovať softvér na každom zariadení. Bezpečnostné aktualizácie sú pritom spravidla zadarmo," dodáva odborník.



Každá organizácia, vrátane tých zdravotníckych, by podľa neho mala mať spracovaný a každý rok aktualizovaný bezpečnostný projekt, ktorý identifikuje aktíva, hrozby, dosah a navrhne opatrenia na ich zníženie alebo odstránenie. "Dnes bez počítača nie je možné vykonať takmer žiadnu diagnostiku," hovorí o rizikách pre nemocnice. "Ak by bol napadnutý a zablokovaný hraničný počet počítačov škodlivým kódom, chod zdravotníckeho zariadenia by bol ohrozený, čo môže mať za následok až neschopnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť," uzavrel Bartek.



Útok hekerov v Rumunsku spočíval v zašifrovaní dát najmenej v deviatich nemocniciach, pričom hekeri požadovali za rozšifrovanie výkupné, ktoré malo byť zaplatené v kryptomene, či iným spôsobom. Podľa servera Balkan Insight stopy útočníkov vedú zrejme do Číny.