Útoky na počítačové systémy by sa po novele mohli trestať prísnejšie

Bratislava 17. decembra (TASR) - Neoprávnené zásahy do počítačových systémov a údajov by sa mohli trestať prísnejšie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) navrhuje v novele Trestného zákona zvýšiť dolnú hranicu trestnej sadzby pri týchto skutkoch zo štyroch na sedem rokov. Legislatíva je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Pri počítačovej kriminalite by sa malo prihliadať aj na to, či boli narušené prvky kritickej infraštruktúry. Všetky súvisiace trestné činy, napríklad neoprávnený prístup do počítačového systému alebo neoprávnené zachytávanie počítačových údajov, tak majú po novom obsahovať kvalifikačné znaky, ktoré zohľadňujú spáchanie trestného činu v kontexte narušenia činnosti štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, súdu alebo iného orgánu verejnej moci, prípadne spôsobenia vážnej poruchy v kritickej infraštruktúre.



Zmeny majú nastať aj pri trestnom čine výroby a držby prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov. "Páchateľ bude trestne zodpovedný podľa tohto ustanovenia, ak bude konať v úmysle spáchať akýkoľvek trestný čin," vysvetlil predkladateľ.



Národný bezpečnostný úrad nechcel vzhľadom na to, že nie je orgánom činným v trestnom konaní, hodnotiť navrhované zmeny. Dlhodobo však upozorňuje, že nízka úroveň kybernetickej bezpečnosti a zároveň nárast objemu a frekvencie kybernetických bezpečnostných incidentov nielen „v slovenskom kybernetickom priestore“ sú nebezpečným trendom pre riadny chod štátnych inštitúcií či kritickej infraštruktúry. "Dobre cielený kybernetický útok môže, navyše, napáchať obrovské materiálne škody a v najhoršom možnom scenári ohroziť zdravie aj životy," uviedol v reakcii pre TASR hovorca úradu Peter Habara.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila návrh novely Trestného zákona 1. decembra. Po novom chce presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Okrem iného by mohlo byť dôvodom na udelenie vyššieho trestu spáchanie trestného činu pre výkon povolania. Návrh upravuje aj problematiku sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Tiež navrhuje zvýšiť spodnú hranicu malej škody z pôvodných 266 na 500 eur.