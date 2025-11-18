Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok bude prevažne oblačný

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Teploty vystúpia na 2 až 7 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Situácia: : Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Prevažne polooblačno. Teploty 2 až 7 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až 0 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 2 až -3 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 2 až -2 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.





Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 1 stupeň C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -6 a najvyššia denná -4 stupne C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -9 a najvyššia denná -8 stupňov Celzia.




Ozón: Šesť percent nad úrovňou dlhodobého priemeru (305 DJ).


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


zdroj: meteo.sk
.

