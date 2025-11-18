< sekcia Slovensko
Utorok bude prevažne oblačný
Teploty vystúpia na 2 až 7 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Situácia: : Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Prevažne polooblačno. Teploty 2 až 7 stupňov C.
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až 0 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 2 až -3 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 2 až -2 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 1 stupeň C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -6 a najvyššia denná -4 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -9 a najvyššia denná -8 stupňov Celzia.
Ozón: Šesť percent nad úrovňou dlhodobého priemeru (305 DJ).
zdroj: meteo.sk