Útvar hodnoty za peniaze: Internet pre školy sa môže kúpiť lacnejšie

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR môže kúpiť sieťové zariadenia a služby internetového pripojenia pre školy výhodnejšie oproti súčasnému odhadu a rámcovým ponukám. Ušetriť môže až do 68 miliónov eur. Informoval o tom Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na sociálnej sieti.



Rezortu v súvislosti s vysúťažením rámcových zmlúv radí overovať, či sú služby dodávané za ceny bežné na trhu. Zároveň odporúča pravidelne vyhodnocovať a overovať výšku poskytnutých zliav na zariadenia. Tak môže podľa ÚHP ušetriť 11,7 milióna eur. Následnou inštaláciou za bežné ceny IT prác na trhu sa podľa neho dá ušetriť ďalších 14,3 milióna eur.



Zároveň poukázal na to, že náklady na prevádzku zariadení sú expertným odhadom, ktorý je v súčasnosti vyšší ako priemer iných IT projektov verejnej správy. „Ich zníženie je možné dosiahnuť, ak rezort školstva doplní konkrétne prevádzkové činnosti, overí ich cenu a parametre a podľa výsledkov rozhodne o prípadnej úprave nakupovaného rozsahu služieb,“ podotkol ÚHP s tým, že ročný potenciál úspor predstavuje šesť miliónov eur.



Taktiež spomenul, že školy si v súčasnosti kupujú internetové pripojenie aj s nižšími cenami ako je horný odhad v rámcových dohodách. Rozdiel podľa neho môže byť v jednotkových cenách aj rozsahu doplnkových služieb. „Na zníženie cien na trhovú úroveň je potrebné už ich odhad prispôsobiť aktuálnej situácii. Samostatne by mali byť porovnané ceny služieb za internetové pripojenie a za zabezpečenie jeho kvality,“ uviedol. Ako doplnil, presnejší údaj o trhových cenách oboch je možné následne získať porovnaním s platnými zmluvami alebo cez pilotné súťaže na malej vzorke škôl.



ÚHP priblížil, že MŠVVaM plánuje vysúťažiť rámcové zmluvy pre každý kraj. Zadefinuje podľa neho maximálnu cenu za zariadenia aj internetové pripojenie a dodatočné služby a určí zoznam potenciálnych dodávateľov. Následne budú podľa neho vybraní dodávatelia ďalej súťažiť o jednotlivé školy. „Pri správnom nastavení týchto súťaží je možné kúpiť potrebné služby za výhodnejšie ceny oproti súčasnému odhadu ako aj rámcovým ponukám,“ zdôraznil.



Celkové náklady spomínaného projektu sú podľa ÚHP vo výške 243,1 milióna eur s DPH. Projekt vychádza z plánu obnovy.