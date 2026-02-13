< sekcia Slovensko
Útvar hodnoty za peniaze odporúča dodržiavať liekový rozpočet
V prvom rade odporúča nastaviť rozhodovanie o úhradách za lieky v súlade so schváleným rozpočtom.
Bratislava 13. februára (TASR) - Za nárastom výdavkov na lieky nie je ich vyššia spotreba, ale vstup nových liekov na trh. Napriek tomu nie je jasné, čo pacientom priniesli. Poukázal na to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). V revízii výdavkov na lieky preto odporúča nastaviť rozhodovanie o úhradách za lieky v súlade so schváleným rozpočtom. Treba tiež podľa neho viac diskutovať o prínose nových liekov a držať sa hodnotení Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO). Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Nové a inovatívne lieky sú súčasťou moderného zdravotníctva. Aby sa zvýšila ich dostupnosť aj pre pacientov na Slovensku, v minulosti sa uvoľnili podmienky pre ich úhradu z verejného zdravotného poistenia. Zmeny liekovej politiky v rokoch 2018 a 2022 však sľubovali úspory, ktoré sa nepodarilo zrealizovať. Aj preto boli výdavky na lieky pravidelne vyššie, ako sa schválilo v štátnom rozpočte. Každý rok potom prichádzali požiadavky na dofinancovanie,“ ozrejmil ÚHP.
V prvom rade odporúča nastaviť rozhodovanie o úhradách za lieky v súlade so schváleným rozpočtom. Prekračovanie rozpočtu na lieky totiž uberá prostriedky z iných oblastí zdravotníctva, upozornil. Okrem dodržiavania liekového rozpočtu navrhuje viac sa pridŕžať hodnotení, ktoré pre každý drahý liek dáva na Slovensku NIHO. „Tieto hodnotenia sú dôležité pri rozhodovaní o tom, na ktoré lieky by mali výdavky smerovať. Z pohľadu hodnoty za peniaze by to mali byť lieky s najvyššími prínosmi. Odklony od hodnotení v minulosti navýšili výdavky o desiatky miliónov eur,“ vysvetlil útvar.
Cestou k efektívnejšiemu riadeniu výdavkov je podľa neho aj lepší zber dát a ich transparentné zverejňovanie, čo by malo zvýšiť predvídateľnosť procesov pre všetkých aktérov. „Informácie o prínosoch a skutočných cenách sú zvyčajne dôverné a je potrebné prehodnotiť, ktoré údaje naozaj musia byť utajené. Prehľadnosť ešte viac znižuje rôzny spôsob poskytovania zliav a ich prezentácia,“ poznamenal ÚHP s tým, že viaceré navrhované zmeny sú aj súčasťou novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Tú ministerstvo zdravotníctva predstavilo v decembri minulého roka.
