Útvar hodnoty za peniaze opäť odporúča plán zaplnenia budov
Útvar zároveň zhodnotil, že oproti plánovaným výdavkom na rekonštrukciu komplexu minie ministerstvo o 6,6 milióna eur viac. Celkové výdavky stúpli na úroveň 56 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií aj v ďalšej aktualizácii hodnotenia projektu rekonštrukcie bývalého bratislavského internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, odporúča ministerstvu obrany, aby predstavilo konkrétny plán na dlhodobé využitie nových aj aktuálnych priestorov areálu ministerstva. Projekt aktuálne vstupuje do tretej a štvrtej etapy. V tomto roku by mal stáť 10,4 milióna eur. Vyplýva to z aktualizácie hodnotenia pred podpisom zmluvy, ktoré ÚHP zverejnil na svojom webe.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v minulosti obhajoval navýšenie rozpočtu pre projekt. Uviedol aj to, že ministerstvo zaplní všetky svoje budovy. Do areálu ministerstva v Bratislave plánuje presunúť Generálny štáb Ozbrojených síl SR či iné rezortné zložky.
