Útvar hodnoty za peniaze: Oprava ústavu detských chorôb je potrebná

Bratislava 9. februára (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií odporúča pokračovať v rozvoji Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Ten plánuje obnoviť nemocnicu a dostavať k nej pavilón akútnej medicíny. ÚHP skonštatoval, že rekonštrukcia je potrebná a nový pavilón môže zvýšiť kvalitu starostlivosti. Projekt treba podľa neho koordinovať s ministerstvom zdravotníctva.



"Vybuduje sa centrum jednodňovej starostlivosti a heliport, ktorý výrazne skráti čas presunu akútnych pacientov. Zároveň sa zvýši komfort pre pacienta aj personál. Obnovu si vyžadujú aj pôvodné rozvody v budove," priblížil ÚHP.



Víta tiež zámer centralizácie výkonov. "Investor ráta so zatiaľ nepotvrdeným presunom výkonov detského kardiocentra, ktoré bolo nedávno zlúčené s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb, a detskej infektológie, ktorú aktuálne zabezpečuje Univerzitná nemocnica Bratislava," priblížil. Nemocnica podľa neho očakáva, že sa do nej presunie aj časť výkonov z detských nemocníc v Banskej Bystrici, Košiciach a z pediatrických oddelení v Martine.



ÚHP v tejto súvislosti apeluje na zabezpečenie formálneho potvrdenia o presune zdravotnej starostlivosti v oblasti detskej kardiológie a infektológie. "Ak by presun nenastal, hrozí, že nemocnica bude z hľadiska priestoru neefektívna a väčšia, ako by vyžadoval ponúkaný objem zdravotnej starostlivosti," skonštatoval s tým, že v takomto odporúča projekt upraviť.



Rekonštrukcia a dostavba má stáť asi 259 miliónov eur. Úspora o dva až tri milióny eur by sa podľa ÚHP dala dosiahnuť zmenšením parkovacieho domu. V tejto súvislosti nemocnici odporúča určiť presnú potrebu parkovacích miest a upraviť ich počet v projekte.