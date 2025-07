Útvar hodnoty za peniaze: Počet ZŠ v SR bude pravdepodobne klesať

Bratislava 21. júla (TASR) - Počet základných škôl (ZŠ) na Slovensku klesá a vzhľadom na očakávaný demografický vývoj sa dá predpokladať, že tento trend bude pokračovať. Treba sa na to pripraviť. Informoval o tom Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na sociálnej sieti. V správe Revízia výdavkov na základné a stredné školy pritom poukázal na vysoký podiel malých ZŠ, ktoré sú podľa neho náročnejšie na prevádzku a ich žiaci dosahujú slabšie výsledky.



„Na Slovensku je v súčasnosti 2058 základných škôl, ak nepočítame špeciálne školy. Je to asi o šestinu menej ako v roku 2000. Pokles je prirodzený, keďže ubúda aj žiakov. Podľa demografického vývoja by počet žiakov mal mierne rásť ešte do roku 2028, potom sa však začne znova znižovať,“ uviedol ÚHP. Zriaďovatelia škôl a ministerstvo školstva by sa podľa neho mali už v súčasnosti koordinovať a pozerať na to, pri ktorých školách by bolo efektívne ich zlučovanie, aby nedošlo k zániku potrebných škôl.



Priblížil, že v súčasnosti dve tretiny ZŠ navštevuje menej ako 250 žiakov a asi 460 škôl má len do 50 žiakov. Viac ako 600 škôl nespĺňa zákonom stanovený minimálny predpokladaný počet žiakov pri zriaďovaní školy. Približne 130 z týchto škôl má pritom podľa ÚHP v blízkosti dostupnú inú školu s voľnou kapacitou.



„Náročnejšia prevádzka malých škôl stojí štát prostredníctvom veľkostného koeficientu približne viac ako 100 miliónov ročne, pričom ich žiaci dosahujú slabšie výsledky aj pri zohľadnení socioekonomického prostredia,“ doplnil. Najvýraznejšie rozdiely sú podľa neho viditeľné pri celoštátnych štandardizovaných testoch z matematiky v deviatom ročníku. Slabšie výsledky sa však prejavujú v testoch zo slovenského jazyka aj z matematiky v piatom aj v deviatom ročníku.



Menšie školy majú zároveň podľa revízie vyšší investičný dlh, nižšiu odbornosť vyučovania a zriaďovatelia nemusia mať dostatočné administratívne kapacity na ich manažment. „Pre efektívne fungovanie školy je výhodné mať v ročníku aspoň dve triedy. Zodpovedá to približne 400 žiakom na škole,“ odporučil ÚHP.