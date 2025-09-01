< sekcia Slovensko
Útvar: Výber do štátnych nemocníc zvýhodňujú interných uchádzačov
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) skúmal 12 výberových konaní vo fakultných a univerzitných nemocniciach medzi rokmi 2020 až 2024.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Výberové konania do vedenia štátnych nemocníc zvýhodňujú uchádzačov z prostredia nemocnice. Vyplýva to z revízie výdavkov na nemocnice Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). V rámci nej skúmal 12 výberových konaní vo fakultných a univerzitných nemocniciach medzi rokmi 2020 až 2024. Zistil, že do siedmich z nich prišla len jedna prihláška, z toho v piatich prípadoch sa o funkciu uchádzal len dočasne poverený riaditeľ. V tejto súvislosti tiež upozornil, že výberové konania potrebujú viac transparentnosti.
Vysvetlil, že pre uchádzačov z prostredia nemocnice je ľahšie vypracovať strategický projekt rozvoja či presne definovať, ako vyriešiť aktuálne problémy nemocnice. „Vzhľadom na veľmi nízku dostupnosť zverejňovaných údajov je takéto zadanie pre ľudí zvonku väčšou výzvou. Problémom je aj vágna požiadavka na päťročnú odbornú prax. Nikde nie je presne definované, aká prax sa požaduje,“ priblížil.
Uchádzačov môžu podľa ÚHP odrádzať aj časté odvolávania bez uvedenia dôvodu či chýbajúce očakávania a rozdelenie kompetencií medzi ministerstvom zdravotníctva, vedením nemocnice a dozornou radou. Preto je podľa neho výberové konanie často iba formalitou. „Väčšinou sa na ponúkanú pozíciu hlási iba jeden uchádzač. Vo väčšine prípadov je to súčasný, dočasne poverený riaditeľ nemocnice. Dočasne povereného riaditeľa vymenuje MZ SR a je poverený riadením do riadneho výberového konania, najdlhšie na dobu šiestich mesiacov,“ spresnil ÚHP v marcovej revízii nemocníc.
Konštatoval, že výsledok výberového konania je síce zverejnený na stránke MZ, avšak ľahko dohľadateľné sú iba tie najaktuálnejšie. „Zápisnica o priebehu výberového konania nie je dostupná. Zverejňuje sa však zloženie komisie a projekty úspešných uchádzačov či bodové hodnotenia uchádzačov s anonymizovanými hodnotiacimi hárkami komisie za jednotlivé časti výberového procesu,“ priblížil.
Podľa ÚHP by transparentnosť podporili napríklad prehľadné a štandardizované výročné správy nemocníc. „Niektoré nemocnice publikujú prehľadné výročné správy, niektoré žiadne. Správy nemajú štruktúru, čo znemožňuje jednoduché porovnanie nemocníc v ich efektívnosti,“ podotkol.
