Dočasne poverený premiér E. Heger odcestuje vo štvrtok do Bruselu

Bratislava 8. februára (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) odcestuje vo štvrtok (9. 2.) do Bruselu, kde sa zúčastní na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR.



Stretnutie lídrov v Bruseli by malo nadviazať na samit EÚ - Ukrajina, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň v Kyjeve. "Rokovať budú o najnovšom vývoji ruskej agresie, ale aj o pokračovaní európskej podpory Ukrajiny," uviedli. Predstavitelia Únie by mali taktiež rokovať o hospodárskych otázkach najmä v súvislosti s potrebou zlepšiť konkurencieschopnosť EÚ, témou samitu bude tiež migrácia.