ÚV má koordinovať inklúziu rómskych komunít a využitie eurofondov

Bratislava 23. júna (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR by mal po novom koordinovať inklúziu marginalizovaných rómskych komunít, a tiež použitie finančných prostriedkov z fondov EÚ určených na túto inklúziu. Na tento účel sa má v rámci ÚV zriadiť samostatná organizačná zložka. Vyplýva to z novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



Právnou úpravou sa zároveň navrhuje, aby v prípade vymenovania splnomocnenca pre rómske komunity bol na čele zriadenej samostatnej organizačnej zložky. "V tomto prípade bude splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity dotovaný príslušnými právomocami v rozsahu právnych úkonov v mene Úradu vlády SR a právomocami na úseku finančnej kontroly dispozície využitia verejných zdrojov (zdrojov zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie) rozpočtovaných a použitých na inklúziu Rómov," vysvetlili autori v dôvodovej správe k návrhu novely.



Nová legislatíva by mala byť účinná od 1. novembra.