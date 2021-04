Igor Matovič stihol poskytnúť z rezervy premiéra viac ako milión eur

Bratislava 5. apríla (TASR) - Expremiér Igor Matovič (OĽANO) stihol vydať za zhruba rok vo funkcii 206 rozhodnutí o poskytnutí financií z rezervy premiéra v objeme 1.295.805 eur. Pre TASR to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Od 21. marca 2020 do 30. marca 2021 vyplatil ÚV z rezervy 277.205 eur. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov k 30. marcu má byť vyše 3,6 milióna eur. Z rezervy šli financie napríklad na odstránenie škôd po povodni. Vyplatili sa už i niektoré príspevky na obnovu vojnových hrobov. Výzvu na dotácie na obnovu hrobov vyhlásil ešte Matovičov predchodca Peter Pellegrini (Hlas-SD), vyčlenil na ňu milión eur.



Úrad ozrejmil, že za rok 2020 sa z rezervy vyčlenilo 1.165.805 eur v rámci 203 rozhodnutí. Z toho osem boli dotácie z rezervy vo výške 165.805 eur a 195 dotácie na obnovu vojnových hrobov. Za rok 2021 stihol Matovič vydať tri rozhodnutia a vyčleniť na ne 130.000 eur.



Zo sumy 277.205 eur, ktorú vyplatil ÚV za rok Matoviča vo funkcii, bolo 194.400 eur na základe zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR. Ďalších 82.805 eur sa vyplatilo prostredníctvom rozpočtových opatrení pre inú kapitolu štátneho rozpočtu.



Na rok 2021 sú podľa slov ÚV rozpočtované financie z rezervy premiéra vo výške 3.711.955,62 eura. ÚV ozrejmil, že sumu tvorí 2.500.000 eur v rámci schváleného rozpočtu a povolené prekročenie, teda ušetrené financie z minulého roka vo výške 1.211.955,62 eura.



Úrad tiež priblížil, že k 30. marcu tohto roka vyplatil z rezervy 111.400 eur žiadateľom. Z toho celkom 41.400 eur malo ísť na obnovu vojnových hrobov. Napríklad Bardejov mal dostať 13.000 eur na opravu pomníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP, Detva 1500 eur na Pomník padlých hrdinov SNP. Financie šli aj na obnovu pamätníka hrdinov SNP v obci Beňuš, na obnovu pamätníka padlým v druhej svetovej vojne v obci Banský Studenec, ale aj na obnovu hrobov v Beckove a obci Beluj. Všetky zmluvy sú podľa slov ÚV vedené i v Centrálnom registri zmlúv.



Z rezervy sa mali vyplatiť napríklad aj príspevky obciam ako Liptovská Lužná, Ivachnová či Ludrová a ďalšie, a to na odstránenie škôd po prívalovej povodni ešte na základe zmlúv z roku 2020. Peniaze mali ísť aj na repatriáciu Slovenky, ktorá po prepuknutí pandémie nového koronavírusu uviazla so zdravotnými problémami v Nikarague.



Suma 70.000 eur zas mala ísť rezortu školstva. Určená mala byť Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave na zostrojenie dvoch prototypov prístroja MCC-GC-IMS na detekciu vírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19 z dychu pacientov pre potreby základného výskumu v spolupráci s Lekárskou fakultou UK a na vypracovanie klinickej štúdie porovnávania výsledkov z IMS, PCR, Ag testov a iných laboratórnych metód. Financie mali byť poskytnuté cez rozpočtové opatrenie v roku 2021.