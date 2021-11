ÚV môže byť ústredným orgánom koordinácie pri prevencii korupcie

Bratislava 25. novembra (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR by mohol byť ústredným orgánom štátnej správy pre koordináciu v oblasti prevencie korupcie. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) by zas mohol získať späť postavenie štátneho orgánu zabezpečujúceho tvorbu, výkon a koordináciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Vyplýva to z novely zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorou sa dopĺňa aj zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Poslanci Národnej rady (NR) SR legislatívne zmeny vo štvrtok posunuli do druhého čítania.



"Problematika prevencie korupcie v súčasnosti formálne nie je v pôsobnosti žiadneho ústredného orgánu štátnej správy. Vzhľadom na jej význam na riadne fungovanie verejnej správy v súlade so zásadami právneho štátu je však potrebné, aby sa jej venovala náležitá pozornosť aj tým, že kompetencie v oblasti prevencie korupcie budú riadne zverené kompetenčným zákonom do pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy," píše sa v dôvodovej správe. Predkladatelia tvrdia, že ide o formálne zosúladenie právneho stavu s aplikačnou praxou.



Čo sa týka ÚSŽZ, prijatím predloženej novely by mohol získať späť postavenie a pôsobnosť, aké mal od svojho vzniku v roku 2006 do roku 2012. Naďalej by mal byť napojený na rozpočet Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Predkladatelia pripomenuli, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala prehodnotiť fungovanie a kompetencie ÚSŽZ.



Účinnosť by mohli zmeny nadobudnúť 1. apríla 2022.