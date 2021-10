ÚV: Reforma optimalizácie siete nemocní neruší fungujúce nemocnice

Bratislava 15. októbra (TASR) - Po spustení reformy optimalizácie siete nemocní nezanikne žiadna nemocnica, ktorá v súčasnosti funguje. Zdôraznil to tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR na margo kritiky opozičných politikov. Bývalého ministra zdravotníctva Richarda Rašiho, ktorý reformu viackrát kritizoval, žiada, aby verejnosť nezavádzal nepodloženými tvrdeniami a výmyslami a aby radšej priložiť ruku k dielu.



"Hlavným motívom reformy nie je rušenie nemocníc, ale špecializácia, vďaka čomu zachránime mnoho životov. Jednoznačne to dokazujú aj dáta ministerstva zdravotníctva - ľudia už aj dnes pri plánovaných zákrokoch preferujú cestovanie za kvalitou, ak vedia, kde ju nájdu," podotýka úrad vlády.



Reforma optimalizácie siete nemocníc nemá zrušiť žiadnu fungujúcu nemocnicu. Koncové nemocnice by mohli byť tri až štyri. Na komplexnej úrovni je to osem až desať nemocníc, na regionálnej 28 až 32 nemocníc a na komunitnej úrovni bude neregulovaný počet, to znamená, že tam budú všetky ostatné nemocnice. Úrad vlády SR tiež pripomína, že zdravotníctvo čaká komplexná obnova.