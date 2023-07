Úrad vlády chce riešiť s rezortmi možné odvolanie mimoriadnej situácie

Bratislava 31. júla (TASR) - Úrad vlády SR sa plánuje budúci týždeň stretnúť so zástupcami rezortov v súvislosti s možným zrušením mimoriadnej situácie pre pandémiu COVID-19. Aktuálne podľa úradu prebieha analýza dosahov jej zrušenia. Pre TASR to uviedol hovorca predsedu vlády Peter Majer.



"V súčasnosti prebieha analýza vplyvov, čo presne by odvolanie mimoriadnej situácie na území Slovenska spôsobilo. A to nielen v pôsobnosti ministerstiev nimi riadených alebo im podriadených organizácií, ale aj takých, ktoré sú na ne rozpočtovo napojené," ozrejmil. Cieľom je, aby zrušenie mimoriadnej situácie nemalo výrazne negatívny vplyv na sociálnu a ekonomickú situáciu občanov.



Mimoparlamentné hnutie Republika vyzýva vládu na zrušenie mimoriadnej situácie pre pandémiu COVID-19. Poukazuje na to, že opatrenia komplikujú pracovno-právne vzťahy a dávajú vláde mimoriadne nadpráva. Jej zrušenie a s tým aj zrušenie rôznych obmedzení pracovnoprávnych nárokov zamestnancov žiada aj Odborový zväz KOVO.