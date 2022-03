Úrad vlády očakáva, že odmeny zamestnancom budú vyplatené v termíne

Bratislava 23. marca (TASR) - Termín na vyplatenie odmien pre verejných zamestnancov vrátane pracovníkov samospráv, vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy, je do 30. júna. V reakcii na kritiku Združenia miest a obcí (ZMOS), týkajúcej sa doteraz nevyplatených odmien i chýbajúcich garancií, to uviedla hovorkyňa predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) Ľubica Janíková.



"Úrad vlády (ÚV) SR očakáva, že do stanoveného termínu budú odmeny vyplatené podľa vyjednanej kolektívnej zmluvy," oznámila Janíková.



ZMOS v stredu upozornil, že podľa dohovorov o vyplatení 350-eurových odmien pre verejných zamestnancov mali byť ešte vo výplate za december 2021 poskytnuté príspevky pre zamestnancov miest a obcí, vykonávajúcich agendu preneseného výkonu štátnej správy. Doteraz sa však nevyplatili všetky odmeny. Samosprávy upozorňujú, že nemajú vlastné zdroje na pokrytie tohto záväzku štátu. ZMOS, navyše, poukazuje na to, že chýbajú garancie a v prípade riešenia nevyplatených prostriedkov sa samosprávy stávajú obeťou prehadzovania si zodpovednosti medzi ministerstvami, konkrétne rezortmi financií a dopravy.



Obrátili sa preto na premiéra, aby sa v riešení osobne angažoval.