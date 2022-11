Bratislava 25. novembra (TASR) - Zástupcovia Slovenskej lekárskej komory (SLK) by mohli mediovať rokovania vlády a lekárskych odborárov. Na piatkovom stretnutí na ministerstve zdravotníctva to ponúkli premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO), ktorý to privítal. Vyplýva to z vyjadrenia jeho hovorkyne Ľubice Janíkovej.



"Pavel Oravec a Róbert Roland ponúkli zástupcom vlády úlohu mediátora v rokovaní s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Eduard Heger túto ponuku privítal. V prípade súhlasu LOZ sa SLK zúčastní na najbližšom rokovaní medzi vládou a LOZ," spresnila.



Najbližšie stretnutie má uskutočniť v sobotu (26. 11.) na Úrade vlády (ÚV) SR.



Lekárski odborári nechcú SLK za mediátora na rokovaniach s vládou



Lekárski odborári odmietli mediáciu od Slovenskej lekárskej komory (SLK) na rokovaniach s vládou. Samotnú ponuku na mediátora neodmietajú. TASR o tom informoval šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.



"Túto rolu musí vykonávať nezávislý mediátor a SLK sa už verejne vyjadrila proti požiadavkám lekárov vo výpovediach," povedal. Poukázal, že SLK v minulosti napriek nesúhlasu LOZ napadla legislatívu o mzdách sestier na ústavnom súde, pričom riešenie ich platovej otázky majú lekári aj medzi svojimi požiadavkami. Považuje to preto za konflikt záujmov.



Zástupcovia SLK ponúkli na piatkovom stretnutí na ministerstve zdravotníctva vláde úlohu mediátora v rokovaní s lekárskymi odborármi. Premiér Eduard Heger (OĽANO) ponuku privítal.