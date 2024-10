V Novej pevnosti v Komárne sa stretnú Fico, Vučič a Orbán

Bratislava 21. októbra (TASR) - V utorok (22. 10.) sa v Novej pevnosti v Komárne stretnú slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), srbský prezident Aleksandar Vučič a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán. Diskutovať budú o nelegálnej migrácii, ochrane vonkajších hraníc Európskej únie (EÚ) či posilňovaní regionálnej spolupráce. Súčasťou delegácie budú aj ministri vnútra zúčastnených krajín. TASR o tom informovali z tlačového odboru Úradu vlády (ÚV) SR.



"Spolupráca EÚ s krajinami západného Balkánu, a osobitne so Srbskom, je jedným z kľúčových faktorov na zlepšenie migračnej situácie v Európe. Jadrom tejto spolupráce sú opatrenia zamerané na posilnenie ochrany hraníc pozdĺž migračnej trasy, na podporu kapacít krajín západného Balkánu v otázke azylových či návratových konaní, ako aj zosúladenie vízovej politiky s Európskou úniou," priblížili.



Lídri budú v utorok v Komárne rokovať aj o inovatívnych riešeniach na zastavenie nelegálnej migrácie do Európy. Úrad vlády SR mieni, že riešením by mohli byť externé centrá, takzvané hotspoty na spracovanie žiadostí o azyl mimo územia EÚ. Poukázal na to, že ich v súčasnosti uvádza do praxe napríklad Taliansko v spolupráci s Albánskom.