ÚV v roku 2025 doručili 661 podaní, z toho 55 sťažností a šesť petícií
Celkový počet sťažností bol o 21 nižší ako v roku 2024, naopak, počet petícií medziročné stúpol o tri, celkovo ich vlani ÚV prijal šesť.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - V roku 2025 doručili Úradu vlády SR celkom 661 podaní, z toho šesť petícií, 55 sťažností, 322 iných podaní a 278 písomností súvisiacich s vybavovaním podaní všetkých druhov. Vyplýva to z informácie o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2025 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy, ktorú kabinet zobral na stredajšom rokovaní na vedomie.
„Z celkového počtu 55 sťažností doručených v roku 2025, vrátane dvoch sťažností, ktorých vybavovanie prešlo z roku 2024 do nasledujúceho roka, postúpil ÚV 24 sťažností vecne príslušným orgánom,“ uviedli predkladatelia materiálu. Úrad prešetril 13 sťažností, 18 sťažností bolo odložených, k 31. decembru ostali nevybavené dve sťažnosti. „Z 13 prešetrených sťažností nebola ani v jednom prípade zistená nesprávna aplikácia zákona o sťažnostiach pri vybavovaní predchádzajúcich sťažností orgánmi verejnej správy a všetky boli vyhodnotené ako neopodstatnené,“ dodali autori informácie.
Celkový počet sťažností bol o 21 nižší ako v roku 2024, naopak, počet petícií medziročné stúpol o tri, celkovo ich vlani ÚV prijal šesť. Vecné zameranie petícií smerovalo do pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (upozornenie na alarmujúcu situáciu psov v niektorých osadách), zahraničných vecí a európskych záležitostí (výzva na zrušenie sankcií proti Ruskej federácii), životného prostredia (nesúhlas so schválením strategickej investície a následnej výstavby a realizácie novej vodnej nádrže a prečerpávacej vodnej elektrárne v lokalite Látky - Čechánky), dopravy (riešenie havarijného stavu oporného múru pod cestou v katastrálnom území Milochov a tiež žiadosť o rekonštrukciu cesty Veľká Dolina - Malá Dolina v katastrálnom území Dobroč) i oblasti územného plánovania a výstavby (žiadosť o výkon štátneho stavebného dohľadu). Jednu prijatú petíciu postúpil ÚV vecne príslušným orgánom, jednu petíciu vybavil odpoveďou a štyri petície odložil.
