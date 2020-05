Hraničné kontroly a karanténa pri vstupe do SR z Rakúska ďalej platia

Bratislava 16. mája (TASR) - Hraničné kontroly a povinnosť štátnej karantény okrem výnimiek platia aj naďalej pri vstupe na Slovensko. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Reagoval tak na to, že Rakúsko od polnoci zo soboty na nedeľu (17.5.) ruší kontroly na vybraných hraničných priechodoch vrátane Slovenska. ÚV pripomína tiež opatrenia, ktoré platia pri cestovaní do Rakúska.



"Hoci Rakúsko od 17. 5. 2020 otvára hranice so Slovenskou republikou, neznamená to, že rovnaké pravidlá platia aj pri vstupe na naše územie. V tomto prípade je potrebné riadiť sa opatreniami stanovenými v SR. Pre osoby prichádzajúce na Slovensko stále platí povinnosť štátnej karantény, pričom pre niektoré skupiny ľudí platia výnimky za jasne stanovených pravidiel," uviedli z úradu vlády.



Pre slovenských občanov platia podľa tlačového odboru pri prekročení hraníc do Rakúska všetky ostatné opatrenia. "Napríklad negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako štyri dni alebo 14-dňová povinná domáca karanténa okrem presne daných výnimiek," napísali z odboru s tým, že tieto opatrenia budú policajné hliadky v Rakúsku námatkovo kontrolovať.



Tlačový odbor informoval, že od nedele ruší Rakúsko systematické kontroly zo svojej strany na tzv. vnútorných hraniciach so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, Nemeckom, Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom. Kontroly s Talianskom a Slovinskom zostávajú zachované.