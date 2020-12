Slováci môžu z Británie vstúpiť do Francúzska, podmienkou je test

Bratislava 23. decembra (TASR) – Občania SR prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva, ktorí uviazli na hraničnom priechode, môžu od stredy vstupovať na územie Francúzska. Podmienkou je však negatívny test na ochorenie COVID-19. Môže ísť o RT-PCR i antigénový test, ktorý je schopný odhaliť aj nový kmeň koronavírusu. Na sociálnej sieti o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Test nesmie byť starší ako 72 hodín od doručenia jeho výsledku. Na výsledok antigénového testu sa čaká približne 30 minút. Odberné testovacie miesta sú k dispozícii na britsko-francúzskych hraničných priechodoch," približuje slovenský rezort diplomacie.



Uvedený režim platí do 31. decembra 2020, s možným predĺžením do 6. januára 2021.



Britská vláda zároveň upozorňuje, aby sa ďalší vodiči nákladných áut nepokúšali dostať do oblasti Kentu a Doveru, keďže sú cesty preplnené. Uvoľnenie všetkých prechodných trás môže trvať aj niekoľko dní. Britská armáda zriadila niekoľko odberových miest vyhradených na testovanie uviaznutých vodičov.



Občania môžu v prípade potreby kontaktovať pohotovostnú telefonickú linku Slovenského veľvyslanectva v Spojenom kráľovstve, ktorá je dostupná 24 hodín denne na telefónnom čísle +44 78 6641 0783. Zároveň môžu kontaktovať konzulárne oddelenie veľvyslanectva prostredníctvom e-mailovej adresy cons.london@mzv.sk.