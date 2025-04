ÚVO aktuálne vedie voči Bytovej agentúre rezortu obrany dve konania

Bratislava 28. apríla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) aktuálne vedie voči Bytovej agentúre Ministerstva obrany SR dve konania. Jedno v prípade rekonštrukcie bývalého internátu Hviezda, známeho aj ako Kukurica, a druhé v prípade rekonštrukcie objektu pri Šajbách. Pre TASR to v súvislosti s pondelkovou kritikou rezortu opozičným hnutím Slovensko uviedol odbor komunikácie a protokolu ÚVO.



„Obidve konania vedie úrad z vlastného podnetu. Začal ich 16. apríla 2025, aktuálne plynie lehota na doručenie dokumentácie týkajúcej sa uvedených zákaziek. Ide o živé konania, preto sa úrad k prípadným podozreniam v súčasnom štádiu výkonu kontroly nemôže vyjadrovať,“ uviedol ÚVO.



Poslanci Národnej rady SR za hnutie Slovensko v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásili, že zákazku na rekonštrukciu Kukurice prešetruje Úrad pre verejné obstarávanie. Nezdá sa im ani cena prác. Za rekonštrukciu totiž rezort zaplatí takmer 60 miliónov eur. Argumentovali pritom, že počas ich vlády bol pôvodný odhad na úrovni približne 40 miliónov eur. Ministerstvo kritizovali aj za to, že sa nedrží pôvodného zámeru umiestniť v budove po rekonštrukcii aj ubytovacie kapacity. Podľa nich to nie je v súlade so stavebným povolením.



Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v reakcii vyhlásil, že v súčasnom sídle vedenia rezortu bude sídliť po rekonštrukcii Kukurice Generálny štáb Ozbrojených síl SR a do bývalého internátu sa presunú ministerskí úradníci.



Rezortu obrany slúžila aktuálne rekonštruovaná budova od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Internát Hviezda má kruhovitý pôdorys a výšku 82,2 metra s 25 nadzemnými podlažiami a dvoma podzemnými. Útvar hodnoty za peniaze ministerstvo obrany v lete 2024 upozornil, že po rekonštrukcii internátu Hviezda a presťahovaní administratívy ministerstva do tejto budovy by mohol mať rezort nevyužívané priestory.