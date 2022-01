Hlivák víta úpravu postihu za machinácie pri verejnom obstarávaní

Bratislava 24. januára (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák víta návrh novely Trestného zákona, ktorým sa má zefektívniť postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania. Pripomenul, že na návrhu pracoval aj úrad v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Návrh podala do parlamentu skupina koaličných poslancov.



Hlivák pripomenul, že ÚVO ešte pred časom pripravil novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní, v rámci ktorej sa zjednodušili niektoré pravidlá nákupov, aby sa proces nákupov zrýchlil. "Keďže sme si boli vedomí toho, že uvoľnenie pravidiel môže byť lákadlom pre ich zneužívanie, v spolupráci s odborníkmi na trestné právo sme vypracovali zmeny v oblasti trestného práva, aby sme dokázali účinnejšie zabrániť machináciám pri verejnom obstarávaní," priblížil šéf úradu.



Vzhľadom na to, že trestné právo rieši ministerstvo spravodlivosti, o návrhu úrad rokoval s týmto rezortom. "Verím, že návrhy budú prijaté tak, aby sme urobili maximum pre zamedzenie nekalým praktikám vo verejných nákupoch," dodal Hlivák.



Návrh hovorí o tom, že pri trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe by sa mohlo odstrániť zložité znalecké dokazovanie škody. Rozsah trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní chcú poslanci zadefinovať ako zmluvnú cenu kontrahovanú v rámci zmluvného vzťahu, ktorý je výsledkom verejného obstarávania. Poslanci chcú tiež zaviesť novú skutkovú podstatu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.