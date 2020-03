ÚVO nariadil rezortu vnútra zrušiť vyhodnotenie ponúk na poradenstvo

Bratislava 25. marca (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil Ministerstvu vnútra (MV) SR odstrániť protiprávny stav pri zákazke na poradenské služby v oblasti auditu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minulý týždeň, ministerstvo sa neodvolalo. Vyplýva to z rozhodnutia zverejneného na stránke ÚVO. TASR to potvrdila hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.



Rezort vnútra musí "zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk a znovu vyhodnotiť ponuku uchádzača skupiny dodávateľov", uvádza sa v dokumente. Má na to 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.



O preverenie zákazky v hodnote 70 miliónov eur bez DPH požiadalo pred uzavretím zmluvy samotné ministerstvo. Zákazka je financovaná z fondov Európskej únie, vyhlásená bola v júli 2018. Predmetom je "poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti auditu, posilnenie odborných administratívnych kapacít vo verejnej správe, vypracovanie revíznych správ, overenie, kontrola, posúdenie a vypracovanie štúdií v závislosti od potrieb jednotlivých prijímateľov". S úspešnými uchádzačmi alebo skupinou uchádzačov uzavrie ministerstvo rámcovú dohodu.