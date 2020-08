ÚVO: Pri tendri medzi ZVJS a Vel Security bol porušený zákon

Bratislava 27. augusta (TASR) - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) porušilo pri uzatvorení zmluvy so spoločnosťou Vel Security zákon. Skonštatoval to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý v súčasnosti rozhoduje o pokute. TASR to potvrdila hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Na netransparentnosť zmluvy za 8,5 milióna eur v minulosti upozornila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), podľa ktorej mal Vel Security väzbu na Bonul. Rozhodnutie potvrdila aj Rada ÚVO v odvolacom konaní.



"V tomto prípade rada potvrdila závery kontrolórov úradu, ktorí preukázali porušenie princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní. Podstatou bolo, že tak, ako boli dokumenty, vzťahujúce sa aj na integračný bezpečnostný systém C4, požadované v tejto súťaži, boli v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad teraz posúdi, či sú splnené podmienky na uloženie pokuty," uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



Zistenia ÚVO hovoria o porušení princípu transparentnosti, kde ZVJS požadovalo už v prvej fáze súťaže preukázanie podmienok účasti a špecifických certifikátov, ku ktorým však nedal uchádzačom dostatok konkrétnych informácií o samotných technických požiadavkách. Remišová poukázala na to, že takisto určil aj zmätočnú a nesplniteľnú podmienku účasti, čo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. "Úrad pre verejné obstarávanie hovorí o neprehľadnom a nepredvídateľnom spôsobe postupu, ktorý mohol mať vplyv na výsledok," komentovala.



Podľa vicepremiérky je "zvláštnych súťaží, v ktorých vyhrával Bonul a jemu blízke firmy" viacero. Podotkla, že z tzv. knižnice podnikateľa Mariana K. vyplynuli podozrenia o tom, že polícia zvláštne prevody medzi firmami Bonul a Vel security už dlhšie evidovala. "Mali spoločne obchodovať, spoločne súťažiť, dokonca viac ako polovicu tržieb Vel security mali tvoriť peniaze od Bonulu," dodala Remišová.