ÚVO rešpektuje kroky VšZP,stojí si za tým, že došlo k porušeniu zákona
VšZP v stredu oznámila, že proti postupu a rozhodnutiam Rady ÚVO a úradu podala ústavnú sťažnosť.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rešpektuje právne kroky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorá sa vo veci tzv. záchrankového tendra z roku 2019 obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. ÚVO si naďalej stojí za tým, že došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Simona Brejová.
„Právne kroky štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne rešpektujeme. Úrad pre verejné obstarávanie si však stojí za tým, že rozhodnutie Rady ÚVO je zákonné, čo znamená, že kontrolovaní porušili zákon o verejnom obstarávaní, keď predmet zákazky zadávali v rozpore s európskymi predpismi,“ uviedla hovorkyňa.
VšZP v stredu oznámila, že proti postupu a rozhodnutiam Rady ÚVO a úradu podala ústavnú sťažnosť. Trvá na tom, že Rada ÚVO, ako aj úrad vo svojich rozhodnutiach pochybili procesne aj vecne.
Rada ÚVO v decembri 2025 zamietla odvolanie VšZP v konaní týkajúcom sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019. Zastavila taktiež odvolanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). ÚDZS aj VšZP vtedy oznámili, že sa plánujú obrátiť na Ústavný súd SR.
