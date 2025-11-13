Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Slovensko

ÚVO sa zaoberá deviatimi verejnými obstarávaniami rezortu vnútra

.
Archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

Hovorca doplnil, že ÚVO aktuálne pripravuje rozhodnutie v prípade námietky pri obstarávaní upratovacích a čistiacich služieb pre centrá podpory v Košiciach a Prešove.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa aktuálne zaoberá deviatimi verejnými obstarávaniami ministerstva vnútra. Osem z nich rieši odbor kontroly, jedno odbor námietok. Úrad posudzuje napríklad nákup automobilov či rúšok. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca ÚVO Michal Dzurjanin.

Kontrolu aktuálne ÚVO realizuje v prípadoch obstarávania ekologických automobilov či automobilov s plug-in hybridným pohonom typu SUV. Rieši aj vrchné odevy pre policajtov a hasičov. „Úrad vyhodnocuje opodstatnenosť doručených podnetov, aktuálne posudzuje odpovede doručené v reakcii na žiadosti s cieľom ustálenia skutkového stavu a zodpovedania otázky, či existujú dôvody pre začatie riadneho výkonu kontroly,“ uviedol Dzurjanin.

V prípade obstarávania automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky je podľa neho kontrola momentálne prerušená. Úrad získava odborné stanovisko.

Hovorca doplnil, že ÚVO aktuálne pripravuje rozhodnutie v prípade námietky pri obstarávaní upratovacích a čistiacich služieb pre centrá podpory v Košiciach a Prešove.
.

Neprehliadnite

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna