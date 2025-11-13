< sekcia Slovensko
ÚVO sa zaoberá deviatimi verejnými obstarávaniami rezortu vnútra
Hovorca doplnil, že ÚVO aktuálne pripravuje rozhodnutie v prípade námietky pri obstarávaní upratovacích a čistiacich služieb pre centrá podpory v Košiciach a Prešove.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa aktuálne zaoberá deviatimi verejnými obstarávaniami ministerstva vnútra. Osem z nich rieši odbor kontroly, jedno odbor námietok. Úrad posudzuje napríklad nákup automobilov či rúšok. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca ÚVO Michal Dzurjanin.
Kontrolu aktuálne ÚVO realizuje v prípadoch obstarávania ekologických automobilov či automobilov s plug-in hybridným pohonom typu SUV. Rieši aj vrchné odevy pre policajtov a hasičov. „Úrad vyhodnocuje opodstatnenosť doručených podnetov, aktuálne posudzuje odpovede doručené v reakcii na žiadosti s cieľom ustálenia skutkového stavu a zodpovedania otázky, či existujú dôvody pre začatie riadneho výkonu kontroly,“ uviedol Dzurjanin.
V prípade obstarávania automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky je podľa neho kontrola momentálne prerušená. Úrad získava odborné stanovisko.
Hovorca doplnil, že ÚVO aktuálne pripravuje rozhodnutie v prípade námietky pri obstarávaní upratovacích a čistiacich služieb pre centrá podpory v Košiciach a Prešove.
Kontrolu aktuálne ÚVO realizuje v prípadoch obstarávania ekologických automobilov či automobilov s plug-in hybridným pohonom typu SUV. Rieši aj vrchné odevy pre policajtov a hasičov. „Úrad vyhodnocuje opodstatnenosť doručených podnetov, aktuálne posudzuje odpovede doručené v reakcii na žiadosti s cieľom ustálenia skutkového stavu a zodpovedania otázky, či existujú dôvody pre začatie riadneho výkonu kontroly,“ uviedol Dzurjanin.
V prípade obstarávania automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky je podľa neho kontrola momentálne prerušená. Úrad získava odborné stanovisko.
Hovorca doplnil, že ÚVO aktuálne pripravuje rozhodnutie v prípade námietky pri obstarávaní upratovacích a čistiacich služieb pre centrá podpory v Košiciach a Prešove.