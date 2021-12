ÚVO udelil Bratislave pokutu 41.506 eur pre zmluvu na údržbu zelene

Bratislava 3. decembra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) udelil mestu Bratislava pokutu 41.506 eur pre postup v roku 2017 pri zadávaní zákazky na údržbu mestskej zelene. Magistrát vtedy uzatvoril bez súťaže priamym rokovacím konaním zmluvu so súkromníkom za 830.138 eur s DPH. Podľa ÚVO však na taký postup neboli splnené podmienky. Za pravdu ÚVO dal v lete aj Krajský súd v Bratislave. Vyplýva to zo zverejneného rozhodnutia úradu.



ÚVO začal správne konanie voči hlavnému mestu ešte v roku 2017. Magistrát s tvrdením úradu od začiatku nesúhlasil a podal proti rozhodnutiu správnu žalobu. Tá bola následne krajským súdom tento rok zamietnutá.



"Krajský súd potvrdil rozhodnutie Rady ÚVO, pričom súhlasil s názorom úradu," povedala pre TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Súd podľa nej taktiež upozornil na to, že mesto použitie priameho rokovacieho konania zdôvodňovalo napríklad prevenciou peľových alergií, zabránením šírenia vtáčej chrípky či nepreberaním pošty pri komunikácii a revíznom postupe záujemcami vo verejnom obstarávaní.



"To však, ako v rozsudku uviedol správny súd, nemohlo byť dôvodom na odôvodnené použitie priameho rokovacieho konania na daný predmet zákazky," spresnila Zvončeková s tým, že hlavné mesto zákazku zadalo v rozpore s pravidlami na použitie priameho rokovacieho konania.



Mesto Bratislava v minulosti pre TASR argumentovalo, že si uplatnilo postupy k uzatvoreniu zmluvy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.