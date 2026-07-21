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ÚVO udelil MO dve neprávoplatné pokuty vo výške 1,7 milióna eur
Kontrola spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania.
Autor TASR
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Bratislava 21. júla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) udelil Ministerstvu obrany (MO) SR dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
Nejde o jednu súhrnnú pokutu v takejto výške, ale o dve samostatne udelené pokuty. Jedna je vo výške 873.795,52 eura a druhá vo výške 857.965,56 eura. Ako dodali z ÚVO, ide o rozhodnutia zo 16. apríla. „Zdôrazňujem však, že rozhodnutia sú neprávoplatné, keďže kontrolovaný podal voči nim rozklad,“ dodala Brejová.
Na prípad upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Tvrdí, že MO pri nákupe dvoch lietadiel Bombardier za desiatky miliónov eur porušilo zákon o verejnom obstarávaní. Dospel k tomu ÚVO, ktorý rezortu uložil pokutu. Kontrola spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania.
Nejde o jednu súhrnnú pokutu v takejto výške, ale o dve samostatne udelené pokuty. Jedna je vo výške 873.795,52 eura a druhá vo výške 857.965,56 eura. Ako dodali z ÚVO, ide o rozhodnutia zo 16. apríla. „Zdôrazňujem však, že rozhodnutia sú neprávoplatné, keďže kontrolovaný podal voči nim rozklad,“ dodala Brejová.
Na prípad upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Tvrdí, že MO pri nákupe dvoch lietadiel Bombardier za desiatky miliónov eur porušilo zákon o verejnom obstarávaní. Dospel k tomu ÚVO, ktorý rezortu uložil pokutu. Kontrola spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania.