Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. júl 2026Meniny má Daniel
< sekcia Slovensko

ÚVO udelil MO dve neprávoplatné pokuty vo výške 1,7 milióna eur

.
Na snímke Bombardier Global 5000 počas Medzinárodných leteckých dní Generála Milana Rastislava Štefánika v priestoroch leteckej základne v Prešove 7. septembra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Kontrola spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. júla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) udelil Ministerstvu obrany (MO) SR dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.

Nejde o jednu súhrnnú pokutu v takejto výške, ale o dve samostatne udelené pokuty. Jedna je vo výške 873.795,52 eura a druhá vo výške 857.965,56 eura. Ako dodali z ÚVO, ide o rozhodnutia zo 16. apríla. „Zdôrazňujem však, že rozhodnutia sú neprávoplatné, keďže kontrolovaný podal voči nim rozklad,“ dodala Brejová.

Na prípad upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Tvrdí, že MO pri nákupe dvoch lietadiel Bombardier za desiatky miliónov eur porušilo zákon o verejnom obstarávaní. Dospel k tomu ÚVO, ktorý rezortu uložil pokutu. Kontrola spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania.
.

Neprehliadnite

Raši očakáva schvaľovanie rozpočtu na novembrovo-decembrovej schôdzi

Cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť

SACKA: Klienti cestovnej kancelárie Solvex majú zákonnú ochranu

OBRAZOM: Jedni sa radovali, druhí plakali. Takto vyzeralo finále MS