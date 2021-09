Ukončili kontrolu tendra na predĺženie električkovej trate v Petržalke

Bratislava 24. septembra (TASR) - Jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave je tesne pred spustením realizácie. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) totiž dokončil kontrolu tendra na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku Bosákova – Janíkov dvor. Porušenie zákona nezistil. Vyplýva to z rozhodnutia zverejneného na webe ÚVO. Hlavné mesto tak môže podpísať zmluvu s víťazom súťaže, ktorým je skupina dodávateľov - Združenie NS MHD Petržalka. Novú trať majú postaviť za 74,5 milióna eur bez DPH.



"Úrad konštatuje, že v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania," uviedol v rozhodnutí ÚVO.



Hlavné mesto už v posledných týždňoch avizovalo, že ak bude kontrola v poriadku, podpíše s vysúťaženým zhotoviteľom zmluvu o diele a začne sa výstavba druhej etapy električkovej trate v Petržalke. Najnižšiu cenovú ponuku za 74,5 milióna eur bez DPH predložila v súťaži skupina dodávateľov Združenie NS MHD Petržalka, kde hlavným členom je Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA.



Kompletná stavba predĺženia električkovej trate by podľa doterajších vyjadrení magistrátu mala byť ukončená do konca roka 2023. Predpokladaná hodnota zákazky bola 90.567.150 eur bez DPH, pričom väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude hlavnému mestu poskytnutá z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 20. októbra minulého roka.



Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Nový úsek električkovej trate v Petržalke bude nadväzovať na súčasnú zastávku Jungmannova. Trať bude ďalej pokračovať novými električkovými zastávkami, ako Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor.