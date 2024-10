ÚVO: V spore o Národný futbalový štadión rozhodnú slovenské súdy

Bratislava 18. októbra (TASR) - V spore týkajúcom sa výstavby Národného futbalového štadióna rozhodnú slovenské súdy. Upozornil na to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe verdiktu Súdneho dvora Európskej únie (EÚ).



Rozsudok Súdneho dvora EÚ zverejnil ÚVO na svojom webe. "Súdny dvor skonštatoval, že súbor zmlúv, aké boli uzatvorené medzi SR a spoločnosťou Národný futbalový štadión (NFŠ) ako investorom projektu vrátane zmluvy o poskytnutí dotácie a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorených na účely výstavby štadióna, môže predstavovať 'verejnú zákazku'. Okrem uvedeného pripustil možnosť, aby vnútroštátna právna úprava stanovila uzatvorenie zmluvy v rozpore s právnou úpravou v oblasti verejného obstarávania za absolútne neplatné, to znamená neplatné od počiatku," vysvetlil hovorca ÚVO Michal Dzurjanin. "Finálne rozhodnutie na základe tohto verdiktu musia prijať slovenské súdy," dodal.



Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy, v ktorého gescii je predmetná agenda, sa chce vyjadriť začiatkom budúceho týždňa. "V súčasnosti analyzujeme rozsudok Súdneho dvora EÚ," uviedla riaditeľka komunikačného odboru úradu Oľga Dúbravská.



Národný futbalový štadión na mieste pôvodného štadióna na bratislavskom Tehelnom poli začali stavať v roku 2016. Projekt realizovala spoločnosť NFŠ, s ktorou štát v zastúpení ministerstva školstva podpísal ešte v roku 2013 bez súťažného konania memorandum, definujúce podmienky výstavby. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť dotáciu vyše 27 miliónov eur. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi. Ministerstvo žiadalo zároveň vrátenie dotácie, ktorú v zastúpení štátu NFŠ poskytlo. NFŠ si, naopak, nárokuje na vyplatenie zmluvnej pokuty za neuzavretie kúpnej zmluvy a tiež náhradu škôd, ktoré jej mal postup štátu spôsobiť. NFŠ okrem iného tvrdí, že dotácia bola riadne a v súlade so všetkými pravidlami odsúhlasená Európskou komisiou.