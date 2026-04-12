ÚVO vlani vybavil 263 námietok, z nich štvrtine vyhovel
Priemerná dĺžka konania o námietkach v minulom roku bola necelých 35 dní a skrátila sa o viac ako tri dni oproti roku 2024, keď konania trvali priemerne takmer 38 dní.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v roku 2025 vybavil celkovo 263 námietok navrhovateľov v rámci verejných obstarávaní. Z uvedeného počtu rozhodnutí vyhovel 70 námietkam (26,62 %), zamietol 84 (31,94 %), v 86 prípadoch (32,70 %) zastavil konanie a v 23 prípadoch (8,75 %) neboli námietky úradu doručené. ÚVO o tom informoval v správe o svojej činnosti v roku 2025.
Priemerná dĺžka konania o námietkach v minulom roku bola necelých 35 dní a skrátila sa o viac ako tri dni oproti roku 2024, keď konania trvali priemerne takmer 38 dní.
„V roku 2025 bolo úradu doručených 262 námietok, čo v porovnaní s rokom 2024 (304 námietok) predstavuje pokles o 13,82 % (42 námietok),“ uviedol úrad. Z doručených námietok v uplynulom roku 241 vybavil, 21 zostalo aktívnych, teda v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného (verejného obstarávateľa) k 31. decembru 2025. Okrem uvedeného počtu úrad vlani vybavil aj 22 námietok z roku 2024.
ÚVO roku 2025 meritórne rozhodol o 154 námietkach (v roku 2024 o 201), z toho v 137 prípadoch išlo o námietky pri nadlimitných zákazkách a v 17 pri podlimitných zákazkách.
V minulom roku úrad ukončil 43 konaní, ktoré sa týkali zákaziek čo len čiastočne financovaných z fondov Európskej únie. „Taktiež bolo ukončených 44 konaní, ktoré sa týkali zákaziek financovaných z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý je súčasťou Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady ako komplexnej odpovede Európskej únie na dôsledky krízy spojenej s pandémiou COVID-19,“ priblížil ÚVO.
S podaním námietok navrhovatelia museli zložiť kauciu, ktorej pripísanie na účet úradu v správnej výške a v lehote je jednou z podmienok na meritórne posúdenie. V roku 2025 predstavovali kaucie príjem štátneho rozpočtu v objeme takmer 629.000 eur, čo je v porovnaní s rokom 2024 menej o 6,6 %. „Rozdiel medzi finančným objemom vrátených a prepadnutých kaucií voči uhradeným je v konaniach, ktoré ešte stále prebiehajú,“ vysvetlil úrad.
Podľa zákona o verejnom obstarávaní je úrad oprávnený uložiť účastníkom konania povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, ak účastník konania nemal v konaní úspech alebo navrhovateľovi, ak podal zjavne nedôvodné námietky alebo vzal späť námietky. Za rok 2025 eviduje úrad šesť ukončených konaní, v ktorých od účastníkov žiadal zaplatiť trovy konania v celkovej hodnote takmer 9000 eur.
