Všeobecná zdravotná poisťovňa porušila zákon pri zákazke s Bonulom

Bratislava 8. júna (TASR) – Všeobecná zdravotná poisťovňa porušila viackrát zákon o verejnom obstarávaní pri zákazke za viac ako 1,3 milióna eur bez DPH so spoločnosťou Bonul. Tá mala zabezpečovať fyzickú bezpečnosť pracovísk štátnej zdravotnej poisťovne. Stať sa tak malo ešte v roku 2015. Vyplýva to z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), o ktorej informoval v pondelok.



"Porušenie zákona, ktoré malo vplyv na výsledok verejného obstarávania, bolo, že kontrolovaný sa v zmysle čiastkových zmlúv o diele v článkoch týkajúcich sa autorských práv zaviazal k možnosti úpravy diela výlučne prostredníctvom zhotoviteľa, teda úspešného uchádzača, čím zapríčinil nežiaduci stav exkluzivity, tzv. vendor lock-in, prejavujúci sa v budúcej závislosti od jediného zdroja," povedal predseda úradu Miroslav Hlivák.



Ďalším zisteným porušením, ktoré mohlo mať vplyv na výsledok obstarávania, bolo podľa jeho slov to, že v rámci jednej zákazky došlo k spojeniu viacerých rôznych, navzájom oddeliteľných predmetov bez možnosti predloženia ponuky na jednotlivé časti. Doplnil, že porušením bolo aj to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa v súťažnej dokumentácii uviedla a požadovala preukázať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa neaktuálneho znenia zákona.



Úrad kontroloval zákazku na podnet vtedajšej poslankyne Národnej rady SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej.