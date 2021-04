Prví učitelia základných škôl boli zaškolení na tému verejných nákupov

Bratislava 18. apríla (TASR) - Učitelia z viac ako 30 základných škôl sa v uplynulom týždni zúčastnili na online školení o verejných nákupoch. Organizoval ho Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). Školenie sa týkalo voliteľného predmetu finančná gramotnosť - verejné nákupy. Viedol ho predseda ÚVO Miroslav Hlivák a zúčastnila sa na ňom aj riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.



"Teší ma, že v našej aktivite napredujeme a že sme splnili sľub, ktorý som dal v marci na Deň učiteľov. Tento týždeň sme zaškolili učiteľov z viac ako 30 základných škôl. Uvedomujeme si, že téma verejných nákupov je zložitá, že ani samotným pedagógom ju doteraz nikto nevysvetlil. Preto som rád, že pani riaditeľka Hapalová nám poskytuje súčinnosť a vytvára podmienky, aby sa čo najviac pedagógov zaškolilo, aby túto tému mohli učiť svojich žiakov," povedal Hlivák.



Učitelia sa zaujímali napríklad o to, či je možné prispôsobiť túto aktivitu aj pre žiakov prvého stupňa. Úrad pripúšťa možnosť vypracovania metodiky aj pre nižšie ročníky.



ÚVO informoval, že interaktívna hra pre žiakov základných škôl, ktorú spustil úrad v roku 2018, sa vďaka spolupráci so ŠPÚ stala v novembri 2020 súčasťou odporúčaných aktivít v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti pre základné školy. "Téma spravovania verejných financií, etiky a transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi je súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti a voliteľného predmetu finančná gramotnosť pre základné školy," povedala riaditeľka ŠPÚ. Doteraz podľa nej chýbali konkrétne a praktické metodiky, ktoré by mohli dať k dispozícii učiteľom ako príklad toho, akým spôsobom tieto témy začleniť do vzdelávania.