Štvrtok 9. apríl 2026
Chystáte sa na hory? Lavínovú situáciu skomplikoval vietor

Na snímke snehový poprašok na tatranských štítoch, uprostred Lomnický štít. Foto: TASR - Michal Svítok

Vo Fatrách a Nízkych Tatrách za poslednú periódu sneženia napadlo do 20 centimetrov nového snehu, ten vplyvom oteplenia zvlhol.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 9. apríla (TASR) - Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na južných svahoch je po teplom počasí a následnom ochladení situácia stabilná. Vo Vysokých a Západných Tatrách je vo štvrtok v polohách nad 2000 metrov nad morom vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a Nízkych Tatrách je nad pásmom lesa vyhlásené malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Lavínovú situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril zo snehu z posledného sneženia nebezpečné snehové dosky a vankúše. Za poslednú periódu sneženia pribudlo viac ako 30 centimetrov nového snehu. Na slnečných svahoch sa sneh premočil a následne zamrzol, čo situáciu stabilizovalo. Suchý sneh sa dá nájsť už iba vo vysokých polohách na tienistých a severných svahoch. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 metrov nad morom v závislosti od orientácie.

Vo Fatrách a Nízkych Tatrách za poslednú periódu sneženia napadlo do 20 centimetrov nového snehu, ten vplyvom oteplenia zvlhol. Postupne s ochladením bude tuhnúť a mrznúť. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. „Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ dodalo SLP.
