< sekcia Slovensko
Chystáte sa na hory? Lavínovú situáciu skomplikoval vietor
Vo Fatrách a Nízkych Tatrách za poslednú periódu sneženia napadlo do 20 centimetrov nového snehu, ten vplyvom oteplenia zvlhol.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liptovský Hrádok 9. apríla (TASR) - Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na južných svahoch je po teplom počasí a následnom ochladení situácia stabilná. Vo Vysokých a Západných Tatrách je vo štvrtok v polohách nad 2000 metrov nad morom vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a Nízkych Tatrách je nad pásmom lesa vyhlásené malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínovú situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril zo snehu z posledného sneženia nebezpečné snehové dosky a vankúše. Za poslednú periódu sneženia pribudlo viac ako 30 centimetrov nového snehu. Na slnečných svahoch sa sneh premočil a následne zamrzol, čo situáciu stabilizovalo. Suchý sneh sa dá nájsť už iba vo vysokých polohách na tienistých a severných svahoch. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 metrov nad morom v závislosti od orientácie.
Vo Fatrách a Nízkych Tatrách za poslednú periódu sneženia napadlo do 20 centimetrov nového snehu, ten vplyvom oteplenia zvlhol. Postupne s ochladením bude tuhnúť a mrznúť. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. „Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ dodalo SLP.
Lavínovú situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril zo snehu z posledného sneženia nebezpečné snehové dosky a vankúše. Za poslednú periódu sneženia pribudlo viac ako 30 centimetrov nového snehu. Na slnečných svahoch sa sneh premočil a následne zamrzol, čo situáciu stabilizovalo. Suchý sneh sa dá nájsť už iba vo vysokých polohách na tienistých a severných svahoch. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 metrov nad morom v závislosti od orientácie.
Vo Fatrách a Nízkych Tatrách za poslednú periódu sneženia napadlo do 20 centimetrov nového snehu, ten vplyvom oteplenia zvlhol. Postupne s ochladením bude tuhnúť a mrznúť. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. „Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ dodalo SLP.