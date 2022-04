POZOR: Uvoľňujú sa pravidlá pre respirátory aj karanténu

Bratislava 20. apríla (TASR) - Respirátory budú od štvrtka (21. 4.) povinné len v domovoch sociálnych služieb a nemocniciach. Ruší sa tiež povinná karanténa po kontakte s pozitívne testovanou osobou. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



"Respirátory budú povinné už iba v zariadeniach sociálnej starostlivosti, a to pre návštevníkov a personál pri kontakte s pacientom. V tom istom režime to bude aj v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach," vyhlásil minister. Platiť budú viaceré výnimky.







Povinnosť nosiť respirátor sa tak ruší aj v divadlách či MHD. Hlavný hygienik SR Ján Mikas v tejto súvislosti pripomenul, že nosenie respirátoru má aj napriek uvoľneniu opatrení význam, pretože takéto priestory môžu pre mnohých ľudí naďalej predstavovať riziko.



Osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, už nebudú povinné absolvovať karanténu. O povinnosti nastúpiť do karantény pre osobu po úzkom kontakte však môže rozhodnúť lekár. "Napríklad, ak by tento kontakt mohol ohroziť osobu imunodeficientnú alebo podobne," priblížil hlavný hygienik SR Ján Mikas.



V prípade izolácie osoby po pozitívnom výsledku testu zmeny nenastávajú. Naďalej je povinná izolovať sa na päť dní a rovnako päť dní po ukončení izolácie platí aj povinnosť nosiť respirátor. Ak po piatich dňoch izolácie u pacienta naďalej pretrvávajú príznaky ochorenia COVID-19, o ukončení izolácie rozhoduje lekár.