ÚVSR vyhlásil obstarávanie na projekty rekonštrukcie svojich budov

Bratislava 1. augusta (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie k rekonštrukcii novej budovy a obnove interiéru objektu bývalého Arcibiskupského paláca v areáli na Námestí slobody v Bratislave. Oznam o vyhlásení verejného obstarávania zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o diele, ktorej predmetom plnenia bude okrem vypracovania príslušných potrebných dokumentácií tiež inžinierska činnosť a autorský dozor," informoval ÚV v opise zákazky. Jej predpokladaná cena je 625.515 eur bez DPH, záujemcovia môžu ponuky predložiť do 25. augusta.



ÚV SR informoval v ostatnom období o viacerých plánovaných, respektíve navrhovaných investíciách súvisiacich so sídlom úradu. Na konci mája zaradil do pripomienkového konania návrh rekonštrukcie areálu ÚV. Odhadovaná investícia vo výške viac ako šesť miliónov eur má priniesť rozsiahlu stavebno-dispozičnú zmenu vrátane výstavby novej vstupnej budovy, rekonštrukcie kanalizácie i revitalizácie záhrady.



Na svojej stránke ÚV takisto zverejnil štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá sa týkala riešenia priestorov pre zamestnancov v súvislosti s ich plánovaným zvýšením. Ako najlepšie riešenie medzi viacerými možnosťami určila štúdia výstavbu nového objektu na pozemkoch ÚV s odhadovanými nákladmi takmer 46 miliónov eur. Za výhodnejšie ako zabezpečovať priestor pre väčšinu zamestnancov formou prenájmu v súkromných priestoroch to označil aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR.