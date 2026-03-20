< sekcia Slovensko
ÚVZ a RÚVZ poskytnú bezplatnú analýzu vzoriek vody zo studní
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.) poskytnú občanom bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní so zameraním na dusičnany a dusitany. Dátumy akcií aj ďalšie informácie sú pre záujemcov dostupné na webe úradu. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.
„Vo vymedzených časoch budú pracovníci všetkých RÚVZ v SR verejnosti poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov (studní), ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Väčšina RÚVZ v SR ponúkne aj orientačné vyšetrenia vzoriek vody z domových studní, pričom analýzu bude cieliť na dva ukazovatele - dusičnany a dusitany,“ priblížil úrad. V priestoroch ÚVZ SR budú odborníci pre verejnosť k dispozícii v pondelok (23. 3.) od 9.00 do 13.00 h.
V prípade záujmu o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z domových studní je potrebné priniesť minimálne 0,2 litra vody v čistej PET fľaši. „Pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve - tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí. Fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou doplna, bez vzduchovej bubliny, a uzavrite,“ priblížil úrad. Fľašu treba označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste.
Odborníci ozrejmili, že dusičnany a dusitany sú chemické ukazovatele, ktorých limitné hodnoty sú najčastejšie prekračované v pitnej vode z individuálnych vodných zdrojov (domových studní) a zo zdravotného hľadiska ich nadlimitné koncentrácie nie sú bezpečné (najmä pre malé deti).
„O kvalitu vody v domových studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať aspoň dvakrát do roka v akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na vybraných RÚVZ v SR). Naopak, kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov pravidelne kontrolujú jej dodávatelia i úrady verejného zdravotníctva,“ vysvetlil ÚVZ.
