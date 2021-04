ÚVZ: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla

Bratislava 23. apríla (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) počas 16. týždňa stúpla oproti týždňu predtým o 6,5 percenta. Lekári nahlásili 9273 prípadov. Najviac ich bolo v Žilinskom kraji, najnižšia chorobnosť bola v Banskobystrickom kraji. TASR o tom v piatok informoval odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia stúpla o 20 percent. Úrad eviduje 502 prípadov. "Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji," priblížil ÚVZ. Choré na chrípku boli najmä deti do piatich rokov.



Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 16. kalendárnom týždni hlásili v jednej materskej škole v Nitrianskom kraji. Hlásený nebol ani prípad SARI.



Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení.



Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných a zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.